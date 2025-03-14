Інтерфакс-Україна

Події

17:29 14.03.2025

Єрмак і радниця прем'єра Канади обговорили підготовку до телефонної розмови між Зеленським і майбутнім прем’єр-міністром Канади

1 хв читати
Єрмак і радниця прем'єра Канади обговорили підготовку до телефонної розмови між Зеленським і майбутнім прем’єр-міністром Канади
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радницею прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони обговорили ситуацію на полі бою, актуальні військові та гуманітарні потреби України.

"Андрій Єрмак і Наталі Друен приділили окрему увагу підготовці до телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським і лідером Ліберальної партії Канади – майбутнім Прем’єр-міністром Марком Карні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сторони домовилися координувати зусилля у взаємодії з країнами G7, де зараз головує Канада. "Зокрема, ішлося про важливість спільної роботи над ключовими ініціативами для зміцнення глобальної підтримки України й надання безпекових гарантій", - додає пресслужба.

Співрозмовники підтвердили готовність до продовження співпраці та активного залучення Канади до ініціатив, які сприятимуть довгостроковій стабільності та безпеці України.

Теги: #єрмак #телефонна_розмова #друен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 14.03.2025
Єрмак і радник президента Туреччини домовилися про подальшу координацію в різних сферах

Єрмак і радник президента Туреччини домовилися про подальшу координацію в різних сферах

17:12 14.03.2025
Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

18:42 12.03.2025
Єрмак: Cподіваємося на продовження санкцій проти Росії

Єрмак: Cподіваємося на продовження санкцій проти Росії

21:19 11.03.2025
Україна готова безупинно працювати над подальшими кроками, якщо РФ прийме пропозицію з припинення вогню – Єрмак

Україна готова безупинно працювати над подальшими кроками, якщо РФ прийме пропозицію з припинення вогню – Єрмак

15:34 11.03.2025
Єрмак про переговори у Джидді: робота триває

Єрмак про переговори у Джидді: робота триває

13:12 11.03.2025
На перемовинах у Саудівській Аравії важливо обговорити, як розпочати мирний процес - Єрмак

На перемовинах у Саудівській Аравії важливо обговорити, як розпочати мирний процес - Єрмак

12:43 11.03.2025
Для довготривалого миру в Україні потрібно виконати низку умов, зокрема, посилити тиск на Росію – Єрмак

Для довготривалого миру в Україні потрібно виконати низку умов, зокрема, посилити тиск на Росію – Єрмак

12:05 11.03.2025
Єрмак назвав початок зустрічі з американською делегацією дуже конструктивним

Єрмак назвав початок зустрічі з американською делегацією дуже конструктивним

20:46 08.03.2025
Єрмак обговорив мирний план з британським радником з нацбезпеки Пауеллом у Києві

Єрмак обговорив мирний план з британським радником з нацбезпеки Пауеллом у Києві

00:38 08.03.2025
Єрмак анонсував розширення Ради з питань підтримки підприємництва та створення її секретаріату

Єрмак анонсував розширення Ради з питань підтримки підприємництва та створення її секретаріату

ВАЖЛИВЕ

Повідомлення про нібито оточення противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності - Генштаб

Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула в Одесі, виявився 46-річний дезертир – СБУ

Зеленський доручив правоохоронцям залучити необхідні сили, щоб встановити всі факти вбивства активіста в Одесі

Україна розраховує на підтримку Святого Престолу у питанні звільненні українців, яких утримують у російських тюрмах - Зеленський

ОСТАННЄ

Прорив ворожої ДРГ зупинили прикордонники разом із Силами оборони на Сумщині

Воїни ССО ліквідували десяток окупантів на Курщині

Переговори по угоді щодо мінералів закриті, Україна чекає від США дати підписання – Стефанішина

Умєров обговорив з міністеркою оборони Іспанії посилення систем ППО, постачання боєприпасів та бронетехніки

Повідомлення про нібито оточення противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності - Генштаб

Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула в Одесі, виявився 46-річний дезертир – СБУ

Суд призначив агенту ГРУ РФ 13 років в'язниці – СБУ

Зеленський доручив правоохоронцям залучити необхідні сили, щоб встановити всі факти вбивства активіста в Одесі

Україна розраховує на підтримку Святого Престолу у питанні звільненні українців, яких утримують у російських тюрмах - Зеленський

Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали – глава МВС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА