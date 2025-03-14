Єрмак і радниця прем'єра Канади обговорили підготовку до телефонної розмови між Зеленським і майбутнім прем’єр-міністром Канади

Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радницею прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони обговорили ситуацію на полі бою, актуальні військові та гуманітарні потреби України.

"Андрій Єрмак і Наталі Друен приділили окрему увагу підготовці до телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським і лідером Ліберальної партії Канади – майбутнім Прем’єр-міністром Марком Карні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сторони домовилися координувати зусилля у взаємодії з країнами G7, де зараз головує Канада. "Зокрема, ішлося про важливість спільної роботи над ключовими ініціативами для зміцнення глобальної підтримки України й надання безпекових гарантій", - додає пресслужба.

Співрозмовники підтвердили готовність до продовження співпраці та активного залучення Канади до ініціатив, які сприятимуть довгостроковій стабільності та безпеці України.