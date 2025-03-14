Інтерфакс-Україна

Події

13:39 14.03.2025

Швеція надає 100 мільйонів шведських крон Українському Червоному Хресту

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Швеція надає 100 мільйонів шведських крон Українському Червоному Хресту

Швеція надасть Українському Червоному Хресту (УЧХ) четвертий з початку повномасштабного вторгнення РФ пакет підтримки на суму 100 млн шведських крон для спрямування на допомогу постраждалому внаслідок війни населенню, повідомила пресслужба УЧХ.

"Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення 100 млн шведських крон для підтримки гуманітарної діяльності Українського Червоного Хреста (УЧХ), . Ці кошти будуть спрямовані на допомогу постраждалому населенню внаслідок війни. Це вже четвертий пакет підтримки для УЧХ від початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні УЧХ у п'ятницю.

«Ми щиро вдячні уряду Швеції за цей внесок у надзвичайно складні часи для України. Ми вже допомогли близько 13 мільйонам людей, але бойові дії тривають, і люди продовжують страждати. Навіть якщо війна завершиться завтра, гуманітарні потреби залишатимуться величезними, адже в країні тисячі будинків знищено, є зруйновані лікарні, школи та дитячі садочки. Більш того, мільйони людей на прифронтових територіях щодня стикаються з проблемою виживання під обстрілами. Також ми маємо бути готові підтримувати біженців, які повертатимуться додому», — зазначив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

Завдяки фінансовій підтримці Швеції, а також за сприяння Шведського Червоного Хреста та Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Український Червоний Хрест зможе масштабніше допомагати постраждалому населенню в тому числі на прифронтових територіях.

Генеральна секретарка Шведського Червоного Хреста Ульріка Модеер, яка перебуває в Україні, підкреслила важливість розбудови місцевого потенціалу: «Український Червоний Хрест — це спільнота майже 10 000 відданих волонтерів, які вже три роки надають невідкладну й довгострокову допомогу по всій країні. Саме громадянське суспільство дає змогу дійти до кожного, хто цього потребує».

Теги: #доценко #швеція #міжнародна_федерація_червоного_хреста_і_червоного #тчху #учх

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