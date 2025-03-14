Міносвіти, Мінсоцполітики і Мінкультури все ще не запустили роботу кадрових резервів для роботи на деокупованих територіях

Міністерство освіти і науки, Міністерство соціальної політики і Міністерство культури і стратегічних комунікацій все ще не запустили роботу кадрових резервів працівників їх сфер для роботи на деокупованих територіях України.

Зокрема, 17 жовтня 2023 року Кабінет міністрів затвердив порядки створення кадрових резервів співробітників сфери освіти для роботи на деокупованих територіях, згідно якого відповідний кадровий резерв формується з використанням засобів програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ), який адмініструється державною науковою установою "Інститут освітньої аналітики", що належить до сфери управління Міносвіти.

У відповіді Інституту на запит агентства "Інтерфакс-Україна" відзначається, що з метою розробки механізму формування кадрового резерву педагогічних працівників, Інститутом у грудні 2023 року було забезпечено модернізацію АІКОМ в частині створення відповідного функціоналу. В то й же час, в Інституті підкреслили, що питання ініціації впровадження продукту в експлуатацію належить до компетенції Міносвіти.

"Станом на початок 2025 року на запит МОН Інститут опрацьовує можливість адаптацію функціоналу відповідного модуля до потенційних нормативних змін до порядку формування кадрового педагогічного резерву для роботи на деокупованих територіях", - йдеться у відповіді.

Уряд 15 березня 2024 року також затвердив порядок формування кадрового резерву працівників сфери соціального захисту населення для роботи на деокупованих територіях, яким передбачено функціонування інформаційної (автоматизованої) системи, адміністратором програмної і технічної складової якої є держпідприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики".

"Доцільно зауважити, що згідно з порядком фінансування заходів з розроблення та забезпечення функціонування системи передбачалось за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, яка, на жаль, відсутня", - йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит "Інтерфакс-Україна".

Крім того, 20 серпня 2024 року Кабмін затвердив порядок створення резерву працівників сфери культури та інформаційної сфери для роботи на деокупованих територіях, яким Мінкультури доручено створення відповідної інформаційно-комунікаційної системи.

У відповіді міністерства на запит "Інтерфакс-Україна" йдеться, що Мінкультури наразі розробляє проект технічних вимог для створення системи.

"Інформаційне наповнення системи та формування резерву працівників сфери культури та інформаційної сфери для роботи на деокупованих територіях України буде можливо тільки після технічного впровадження системи", - йдеться у відповіді, і зазначається, що відомство подало цей проект для включення до переліку завдань Національної програми інформатизації на 2025 рік.

Серед іншого, в Міністерстві молоді і спорту на запит агентства відповіли, що вони не формують кадровий резерв працівників сфери молоді і спорту для роботи на деокупованих територіях, оскільки в Мінспорту відсутні центральні і територіальні органи, у тому числі ті, що потребують відновлення після деокупації територій.

Як повідомлялося, 23 травня 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм формування резерву співробітників державних органів для роботи на деокупованих територіях.

Згідно з повідомленням Національного агентства з питань державної служби (НАДС), в електронній системі Резерву відновлення на лютий місяць зареєстровано 3240 анкет, зокрема з них на сьогодні до Резерву зараховано 3026 кандидатів.