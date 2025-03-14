Сибіга: Зараз час на дипломатію, але вона має опиратися на міцну українську армію

Зараз час максимально задіяти весь дипломатичний інструментарій для досягнення миру в Україні, і для цього у Києва є всі можливості, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Я переконаний, що зараз час на дипломатію, але яка, безумовно, має опиратися на міцну ситуацію на полі бою, на нашу армію. Зараз час задіяти максимально весь дипломатичний інструментарій. Для цього є у нас всі можливості, і є для цього нова можливість. Це в тому числі пропозиція президента Трампа щодо встановлення перемир'я”, - сказав він на пресконференції з португальським колегою Паулу Ранжелою в п’ятницю в Києві.

Сибіга нагадав, що Україна прийняла і підтримала американську пропозицію щодо 30-денного перемир’я, тому що Україна, “як ніхто інший прагне закінчення цієї війни цього року і досягнення справедливого миру”.

Глава МЗС зазначив, що неодноразово президент України Володимир Зеленський озвучував неприйнятні для України речі, тобто “червоні лінії”.

“Тобто нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, жодних компромісів коштом територіальної цілісності і суверенітету України. Україна ніколи не визнає окупації тимчасово захоплених Росією територій”, - наголосив він.

Російська агресія - це не лише про Україну, це інтерес глобальний, відновлення світового порядку, базованого на міжнародному праві, базованого на верховенстві права, зазначив також Сибіга.