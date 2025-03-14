Поліція спростувала інформацію щодо того, що вбивця Ганула здався правоохоронцям

Національна поліція не підтвердила інформацію медіа стосовно того, що вбивця громадського діяча Дем'яна Ганула в Одесі здався правоохоронцям.

"Убивця Ганула здався. За нашою інформацією, вбивця самостійно зателефонував правоохоронцям", - повідомило видання "Думская" у телеграм у п'ятницю.

Трохи згодом пресслужба Національної поліції у телеграм опублікувала наступне повідомлення: "Пошуки стрільця тривають. Інформацію про те, що він добровільно здався, не підтверджуємо".

Як повідомлялося раніше в цей день, в Одесі було вбито громадського діяча Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно в п'ятницю вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.