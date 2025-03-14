Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

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Мир в Україні - це більше, ніж короткострокове “замовкання зброї”, наголосила нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

“Коли ми говоримо про мирну угоду між Росією і Україною, ми повинні мати на увазі довгострокову безпеку і стабільність в Європі. Мир - це більше, ніж короткострокове “замовкання зброї”. Без суверенітету, без незалежності і територіальної цілісності не може бути миру в довгостроковій перспективі. Мир означає, що міжнародно визнані кордони сусідніх держав поважаються”, - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві в п’ятницю.

Міністерка закордонних справ підкреслила, що не може бути “жодних переговорів про Україну без України” та “ніяких переговорів про майбутнє Європи, безпеку без Європи”.

Вона висловила сподівання, що нещодавня зустріч у Джидді із американською делегацією прокладе шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.