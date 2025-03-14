Підтримка Австрією України залишається непохитною, зокрема її суверенітету і територіальної цілісністі - нова глава МЗС

Нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, що перебуває з візитом у Києві, запевнила у непохитності підтримки з боку австрійського уряду.

“Я хочу надіслати чіткий меседж, що Австрія продовжує підтримку України”, - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві в п’ятницю.

Міністерка додала, що під час нещодавньої зустрічі з верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас вона наголосила, що “новий австрійський уряд справді проєвропейський і проукраїнський”.

“Як і раніше, політична, економічна та гуманітарна підтримка Австрією України продовжиться”. - запевнила Беате Майнль-Райзінгер.

За її словами, “з першого дня жорстокої російської агресії проти України Австрія солідарна з Україною”.

“Ми повністю підтримуємо вашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Я маю додати, що ви ведете сміливу боротьбу за свою свободу, за свою територіальну цілісність, за ваш суверенітет, а також за безпеку всіх європейців. Тому ми несемо спільну відповідальність за майбутнє та безпеку всієї Європи”, - заявила вона.

Міністерка впевнена, що Європа “відіграватиме важливу роль у будь-якій домовленості про мир”, який, як вона сподівається, “буде справедливим і тривалим”.

Загалом Австрія надала двосторонню фінансову та гуманітарну допомогу Україні вже майже на 300 мільйонів євро. Глава МЗС нагадала, що Австрія підтримує Україну також через Європейський фонд миру, і, звичайно, через внесок у бюджет ЄС.

Окремо вона зазначила, що це вже не перший її візит до України, і вона вже бувала у Львові, у Бучі, Ірпіні, Бородянці, де бачила звірства росіян.