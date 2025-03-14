Інтерфакс-Україна

Події

11:22 14.03.2025

Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України

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Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України
Фото: elements.envato.com

Посли країн-членів Європейського союзу погодилися продовжити ще на пів року санкції, які були застосовані до фізичних та юридичних осіб за невиправдану та неспровоковану війну Росії проти України, термін яких спливає 15 березня.

Відповідне рішення було ухвалено письмовою процедурою у п’ятницю в Брюсселі, повідомляють представники головування Польщі у ЄС.

Раніше Угорщина блокувала це рішення, вимагаючи виключити із списку вісім росіян. За повідомленнями Bloomberg, серед них були бізнесмени Михайло Фрідман та Алішер Усманов.

Наразі чи були задоволені вимоги Угорщини, не повідомляється.

Попереднє рішення було ухвалено 12 вересня 2024 року. Наразі у списку перебуває понад 2200 фізичних та юридичних осіб. Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам, включеним до списку.

Теги: #єс #санкції_рф

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