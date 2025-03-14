Росія посилить свою військову присутність у Білорусі – ISW

Росія, ймовірно, розширить своє постійне військове базування в Білорусі, щоб посилити російську військову присутність на східному фланзі НАТО, припускають в "Інституті вивчення війни" (ISW), коментуючи ратифікацію російсько-білоруського договору про гарантії безпеки в аналітичному звіті за 13 березня.

"Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися в Москві 13 березня і ратифікували російсько-білоруський договір про гарантії безпеки. Договір дозволяє Росії створювати військові бази та інфраструктуру в Білорусі", - повідомляє ISW.

Путін зазначив, що Росія розгорнула на білоруській території об'єднану регіональну групу військ, сучасні російські оборонні системи і тактичну ядерну зброю - все це, за словами Путіна, "надійно прикриває" західні кордони Білорусі та Росії.

"У 2021 році ISW прогнозувала, що Росія може розгорнути постійну російську військову присутність у Білорусі, щоб збільшити здатність Росії загрожувати східному флангу НАТО, і продовжує оцінювати, що Кремль використовує структуру Союзної держави для просування своїх стратегічних зусиль з де-факто анексії Білорусі", - зазначають експерти ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-13-2025