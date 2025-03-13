Україна вірогідно виходить із Курської області РФ під тиском США

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Українські війська практично без бою здають контроль над Суджанським районом Курської області РФ, який вони захопили сім місяців тому, що може свідчити про те, що це було передумовою для переговорів про припинення вогню з РФ за посередництва США, пише французьке видання Le Monde у четвер ввечері.

"Протягом кількох днів ЗВУ поступово виходить із кишені в Курській області, яку взяла під контроль сім місяців тому. Вже під тиском російських військових сил, які в шість разів перевищували їх розміри, вони отримали серйозний удар внаслідок американського рішення від 5 березня більше не надавати їм дані військової розвідки. Відсутність зображень груп полонених або значних захоплень покинутої української зброї свідчить про те, що бої не були великої інтенсивності. Протягом трьох років війни українські війська майже завжди чинили запеклий опір в оборонній позиції, чого зараз явно не було", - йдеться в повідомленні.