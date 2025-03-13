Очільник КМВА ініціює розробку міської програми підтримки оборонної промисловості

Очільник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко ініціює розробку міської цільової програми підтримки оборонної промисловості, яка передбачатиме, зокрема, фінансову допомогу з міського бюджету, пріоритетну оренду виробничих приміщень та залучення ветеранів до роботи в мілтек-компаніях.

"Провів продуктивну зустріч із представниками мілтек-середовища Києва. Головна мета – об’єднати ресурси міста та потенціал виробників для розвитку оборонного кластера", - написав він у телеграм у четвер.

Ткаченко зазначив, що Київ має всі шанси стати центром оборонної індустрії: тут є сильні наукові та освітні установи, професійні кадри, готові майданчики та логістика. Але щоб ці фактори дали максимальний ефект, потрібно вирішити кілька критичних питань. Серед них: нестача виробничих потужностей, проблеми з електропостачанням, кадровий дефіцит, складнощі з бронюванням спеціалістів, обмежений доступ до кредитів та грантів.

"Як інструмент, який допоможе нам подолати ці виклики, я пропоную розробити міську програму підтримки оборонної промисловості. Вона передбачатиме фінансову допомогу з міського бюджету, пріоритетну оренду приміщень для виробництв, сприяння підготовці фахівців (зокрема через регіональне замовлення) та залучення ветеранів до роботи в мілтек-компаніях", - повідомив він.

На його думку, такі зустрічі з представниками мілтек-компаній дозволяють не лише обговорити проблеми, а й спільно напрацьовувати рішення. "Наш наступний спільний крок – розробка міської цільової програми, яка охопить ключові напрямки роботи з оборонною промисловістю та об’єднає інструменти для розвитку мілтек галузі в столиці. З командою вже починаємо працювати над цим", - додав він.