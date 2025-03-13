Інтерфакс-Україна

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19:28 13.03.2025

Питання членства в НАТО порушувалося на зустрічі у Джидді, про територіальні поступки та вибори не йшлося

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Питання членства в НАТО порушувалося на зустрічі у Джидді, про територіальні поступки та вибори не йшлося

Українською делегацією під час зустрічі з американською стороною у Джидді «чітко було проговорено», що питання членства в НАТО не може бути знято з порядку денного», повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» інформовані джерела.

За даними джерел, українська сторона довела позицію щодо «червоних ліній», зокрема не можуть бути обмеження щодо армії, заборон членства в ЄС та НАТО.

Як повідомив співрозмовник, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував на неможливості мати право вето Росією щодо українського членства в НАТО. Крім того, вагому роль під час зустрічі із американцями у Джидді відіграв міністр оборони Рустем Умєров.

Співрозмовники зазначають, що делегація зі США хотіла почути українську сторону і зрозуміти, що «для України важливо».

В разі згоди РФ на 30-денне припинення вогню, як пояснив співрозмовник, створена з боку України технічна команда буде пропрацьовувати параметри контролю за дотриманням припинення вогню. Вже проговорено, які представники можуть та мають туди увійти.

Щодо офіційного запрошення президента Володимира Зеленського до Вашингтону - українська сторона його поки не отримувала, зазначають джерела агентства.

Теги: #нато #перемовини #джидда

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