Інтерфакс-Україна

Події

17:22 13.03.2025

В Покровській громаді залишаються більше 2,5 тис. людей

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В Покровській громаді продовжують проживати трохи більше 2,5 тисяч людей, повідомляє прес-служба Покровської міської військової адміністрації.

"Щодня міста та села перебувають під російськими обстрілами. Вчора по ним били КАБами, артилерією та FPV-дронами, які вже долітають до Родинського. Евакуаційні процеси посилились. У Покровську ще залишається трохи більше 2,5 тисяч людей", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначено, що вранці у четвер, 13 березня, вдалося вивезти трьох дітей з району "Зеленівка".

 

Теги: #покровськ

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