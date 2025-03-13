В Покровській громаді залишаються більше 2,5 тис. людей

В Покровській громаді продовжують проживати трохи більше 2,5 тисяч людей, повідомляє прес-служба Покровської міської військової адміністрації.

"Щодня міста та села перебувають під російськими обстрілами. Вчора по ним били КАБами, артилерією та FPV-дронами, які вже долітають до Родинського. Евакуаційні процеси посилились. У Покровську ще залишається трохи більше 2,5 тисяч людей", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначено, що вранці у четвер, 13 березня, вдалося вивезти трьох дітей з району "Зеленівка".