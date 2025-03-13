Інтерфакс-Україна

Події

16:48 13.03.2025

Туск: Польща посилює захист східного кордону, інвестуючи в дрони та укріплення

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Туск: Польща посилює захист східного кордону, інвестуючи в дрони та укріплення

Польща продовжує зміцнювати свій східний кордон із РФ та Білоруссю, зокрема шляхом інвестування в безпілотники, укріплення та екологічно безпечні оборонні рішення, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"У нас є конкретна проблема – захист східного кордону з Росією та Білоруссю. Ми інвестуємо в дрони, укріплення та рішення, які є безпечними для природи, але посилюють захист. Я переконаний, що всі в Польщі це розуміють", – наводяться слова Туска на сторінці канцелярії прем'єра в соцмережі Х у четвер.

Теги: #польща #укріплення #кордон

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