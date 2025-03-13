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14:14 13.03.2025

В ЦПД прокоментували висловлювання Ушакова: Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе головним миротворцем

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В ЦПД прокоментували висловлювання Ушакова: Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе головним миротворцем

Заява помічника президента РФ Юрія Ушакова про небажання Росії приймати короткострокове припинення вогню є маніпуляцією для продовження війни, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем". Саме так можна тлумачити слова ушакова про незацікавленість в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Він відзначив, що ця заява не є офіційною відмовою Росії станом на зараз, оскільки остаточне рішення ухвалюватиме Путін.

"Але ушаков маніпулює і демонструє, що саме росія все ще хоче "миру", і припинення вогню - це "не шлях до миру". Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", - підкреслив Коваленко.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков Ушаков заявив, що Москва не хоче тимчасового перемир'я з Україною та зацікавлена у довгостроковому врегулюванні. Про це повідомили росЗМІ.

"Ми вважаємо, що наша мета - це довгострокове мирне врегулювання, ми цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни, наші відомі заклопотаності", - сказав він.

При цьому він зазначив, що Володимир Путін у четвер на пресконференції за підсумками переговорів з Олександром Лукашенком висловить позицію Москви щодо ініціативи тридцятиденного перемир'я. "Президенти виступатимуть, відповідаючи на запитання сьогодні на прес-конференції, тому я просто виклав свою точку зору на те, що було підписано в Джидді. Президент, напевно, висловить більш конкретні та змістовні оцінки", - сказав Ушаков.

Теги: #коваленко #ушаков #цпд

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