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12:52 13.03.2025

Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн

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Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен і міністр оборони України Рустем Умєров провели двосторонню зустріч у четвер, під час якої було оголошено про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн.

Крім того, міністри підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва між оборонними відомствами двох країн, повідомляє пресслужба фінського Міністерства оборони.

"Три роки війни проти Росії зробили українські збройні сили одними з найсильніших у Європі. Водночас, країна отримала великий досвід захисту від Росії. Тому очевидно, що, розвиваючи власну оборону, ми повинні уважно прислухатися до уроків України і спиратися на їхній досвід", - стверджує Хякканен.

Зазначається, що метою Меморандуму про взаєморозуміння між Фінляндією та Україною є поглиблення оборонного співробітництва, сфери більш тісної співпраці включають питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, дослідження та інновації, виробництво боєприпасів та проекти, пов'язані з обороною у Фінляндії та Україні.

Крім того, на зустрічі Фінляндія оголосила про черговий, 28-й за рахунком, пакет допомоги Україні у сфері озброєнь, вартістю близько EUR 200 млн, пакет ще очікує на схвалення урядом та президентом Фінляндії.

"Як і раніше, зміст пакету допомоги детально не розголошується. Однак можна сказати, що цього разу він включає, серед іншого, артилерійські боєприпаси, в яких наразі є велика потреба. Величезним досягненням є те, що в нашій країні існує широка політична підтримка і національна єдність щодо допомоги Україні. Також важливо, що нам вдалося поєднати підтримку України з посиленням внутрішньої безпеки постачання через програму підтримки промисловості", - сказав Хеккянен.

Також повідомляється, що у січні Фінляндія ухвалила рішення про 27-й пакет допомоги загальною вартістю майже EUR 200 млн. Наприкінці лютого Фінляндія оголосила про промислову програму вартістю EUR 660 млн для замовлення нового оборонного обладнання у фінській оборонній промисловості на підтримку України.

З реалізацією останніх рішень загальна вартість матеріальної допомоги Фінляндії зросте до EUR 3,3 млрд.

Теги: #україна #військова_допомога #фінляндія

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