Події

11:26 13.03.2025

Рада гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку

1 хв читати
Рада гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку
Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада має намір гарантувати грошову компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).

“Документ передбачає, що військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби”, - написав Гончаренко у Телеграм.

За його словами, законопроєкт №11495 про внесення змін до ст. 10-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану в першому читанні підтримали 290 народних депутатів на пленарному засіданні у четвер.

Теги: #військовослужбовці #відпустка #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 10.03.2025
Мін'юст розповів про підстави та порядок оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями

Мін'юст розповів про підстави та порядок оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями

11:12 05.03.2025
Перелік української сільгосптехніки, що підлягає держкомпенсації, поповнився понад сотнею найменувань

Перелік української сільгосптехніки, що підлягає держкомпенсації, поповнився понад сотнею найменувань

13:03 25.02.2025
Кредитні пільги для військовослужбовців: що варто знати?

Кредитні пільги для військовослужбовців: що варто знати?

19:12 20.02.2025
Суд зобов’язав рф компенсувати Алчевському коксохіму 927 млн грн збитків

Суд зобов’язав рф компенсувати Алчевському коксохіму 927 млн грн збитків

06:31 08.02.2025
Суддя заблокував рішення Трампа про відправку 2200 працівників USAID у відпустку

Суддя заблокував рішення Трампа про відправку 2200 працівників USAID у відпустку

11:19 06.02.2025
Компенсація вартості "пакунка малюка" становить 7689 грн у 2025 р.

Компенсація вартості "пакунка малюка" становить 7689 грн у 2025 р.

12:02 05.02.2025
Майже всіх співробітників USAID по всьому світу відправляють у відпустку

Майже всіх співробітників USAID по всьому світу відправляють у відпустку

22:16 24.01.2025
Комітет Ради з нацбезпеки: Арешти військових командирів загрожують єдності та обороноздатності країни

Комітет Ради з нацбезпеки: Арешти військових командирів загрожують єдності та обороноздатності країни

19:20 21.01.2025
Мінекономіки додало понад 100 нових найменувань до переліку сільгосптехніки вітчизняного виробництва з компенсацію 25% вартості

Мінекономіки додало понад 100 нових найменувань до переліку сільгосптехніки вітчизняного виробництва з компенсацію 25% вартості

18:36 07.01.2025
До парламенту внесли законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ в інші держави

До парламенту внесли законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ в інші держави

ВАЖЛИВЕ

Кличко звільнив міських чиновників-фігурантів розслідування корупції

Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

Україна ініціювала стягнення в дохід держави активів "Білоруськалію"

На курському напрямку дещо впала інтенсивність боїв, боєзіткнення відбуваються в околицях Суджі

Уночі збито 74 зі 117 ворожих БпЛА, 38 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

ОСТАННЄ

JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

В Україні в найближчі дві доби місцями помірні дощі

Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн

"УЗ" тимчасово обмежить рух низки потягів до Ужгорода у зв'язку з будівництвом євроколії

Літак посланця Трампа Віткоффа прибув до Москви – ЗМІ

В Україні запрацювала офіційна пошта військового омбудсмена

Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

Кличко звільнив міських чиновників-фігурантів розслідування корупції

До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Глава МВС України: Цікавий досвід Фінляндії в розбудові укриттів, підтримці ментального здоров’я та боротьбі з дезінформацією

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА