Події

07:14 13.03.2025

Одна людина загинула і одна постраждала через обстріли Херсону, частина міста без електропостачання - Мрочко

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Одна людина загинула і одна постраждала через обстріли Херсону, частина міста без електропостачання - Мрочко

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Одна людина загинула і одна отримала поранення внаслідок масованих обстрілів російськими окупантами Херсону, також в двох районах міста частково відсутнє електропостачання, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні. Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям", - написав він у телеграмі.

Також окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця у Дніпровському районі.

"У чоловіка, який на момент атаки перебував у автомобілі, уламкові поранення спини та нижніх кінцівок. Зараз він під наглядом медиків", - зазначив він.

Разом з тим, після російських обстрілів частина громади Херсону без електропостачання. Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Надніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку.

"Спеціалісти Херсонобленерго вивчають об'єми пошкоджень. Проводяться обстеження мереж. Під час відновлювальних робіт можливі перебої з електропостачанням", - підсумував Мрочко.

Джерело:

https://t.me/roman_mrochko/15627

https://t.me/roman_mrochko/15628

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Теги: #постраждалі #херсон #обстріли

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