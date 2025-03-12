Ердоган підтвердив готовність Туреччини прийняти мирні переговори України та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав результати українсько-американських переговорів у Джидді та підтвердив готовність Туреччини прийняти мирні переговори між Україною та РФ.

"Позиція Туреччини щодо цієї війни була дуже чіткою з першого дня. Ми не хочемо більше кровопролиття і хочемо, щоб обидва сусіди закінчили війну справедливим миром", – написав він у соцмережі X у середу за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де вони серед іншого обговорили ситуацію в російсько-українській війні.

"Якщо останні події дозволять Росії та Україні повернутися за стіл переговорів, ми готові зробити будь-який внесок у встановлення справедливого і тривалого миру, включаючи організацію переговорів", – відзначив Ердоган.

Він підкреслив, що Туреччина та Польща є двома ключовими союзниками, які командують двома найбільшими сухопутними арміями НАТО в Європі, розташованими на східному і південному флангах альянсу.

"Наші країни посідають незамінне місце в майбутній архітектурі європейської безпеки… Ми торкнулися зусиль, спрямованих на зміцнення співробітництва в оборонній промисловості між нашими країнами, яке швидко розвивається, новими проектами", – вказав Ердоган, назвавши Польщу союзником та стратегічним партнером.

Він також повідомив, що країни поставили собі за мету збільшити обсяг торгівлі та взаємних інвестицій, які у 2024 році сягнули близько $12 млрд, до $15 млрд.

"Якщо Європейський Союз хоче запобігти або навіть повернути назад втрату своєї сили та влади, він може досягти цього лише за умови повноправного членства Туреччини", – підкреслив Ердоган.

У свою чергу на прес-конференції після переговорів Туск заявив про своє бажання бачити Туреччину в ЄС. "Ми справді сподіваємося, що процес вступу Туреччини до ЄС тепер є реалістичним і відчутним процесом. Ми завжди підтримували Туреччину в цьому відношенні і будемо продовжувати це робити", – цитує його слова видання Daily Sabah.

Прем’єр Польщі також висловив сподівання, що Анкара відіграватиме ключову роль у просуванні миру. "Я зробив чітку пропозицію президенту Ердогану: щоб Туреччина взяла на себе найбільшу можливу відповідальність у мирному процесі, забезпечуючи стабільність і безпеку в нашому регіоні", - сказав він. Туск повідомив, що наступного місяця Ердоган відвідає Варшаву.

Джерело: https://x.com/RTErdogan/status/1899883088076747101?t=1E_WWiMsWVznKqxDyctdcQ&s=35

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/eu-can-regain-power-only-through-turkiyes-membership-erdogan