Події

23:55 12.03.2025

Ердоган підтвердив готовність Туреччини прийняти мирні переговори України та РФ

2 хв читати

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав результати українсько-американських переговорів у Джидді та підтвердив готовність Туреччини прийняти мирні переговори між Україною та РФ.

"Позиція Туреччини щодо цієї війни була дуже чіткою з першого дня. Ми не хочемо більше кровопролиття і хочемо, щоб обидва сусіди закінчили війну справедливим миром", – написав він у соцмережі X у середу за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де вони серед іншого обговорили ситуацію в російсько-українській війні.

"Якщо останні події дозволять Росії та Україні повернутися за стіл переговорів, ми готові зробити будь-який внесок у встановлення справедливого і тривалого миру, включаючи організацію переговорів", – відзначив Ердоган.

Він підкреслив, що Туреччина та Польща є двома ключовими союзниками, які командують двома найбільшими сухопутними арміями НАТО в Європі, розташованими на східному і південному флангах альянсу.

"Наші країни посідають незамінне місце в майбутній архітектурі європейської безпеки… Ми торкнулися зусиль, спрямованих на зміцнення співробітництва в оборонній промисловості між нашими країнами, яке швидко розвивається, новими проектами", – вказав Ердоган, назвавши Польщу союзником та стратегічним партнером.

Він також повідомив, що країни поставили собі за мету збільшити обсяг торгівлі та взаємних інвестицій, які у 2024 році сягнули близько $12 млрд, до $15 млрд.

"Якщо Європейський Союз хоче запобігти або навіть повернути назад втрату своєї сили та влади, він може досягти цього лише за умови повноправного членства Туреччини", – підкреслив Ердоган.

У свою чергу на прес-конференції після переговорів Туск заявив про своє бажання бачити Туреччину в ЄС. "Ми справді сподіваємося, що процес вступу Туреччини до ЄС тепер є реалістичним і відчутним процесом. Ми завжди підтримували Туреччину в цьому відношенні і будемо продовжувати це робити", – цитує його слова видання Daily Sabah.

Прем’єр Польщі також висловив сподівання, що Анкара відіграватиме ключову роль у просуванні миру. "Я зробив чітку пропозицію президенту Ердогану: щоб Туреччина взяла на себе найбільшу можливу відповідальність у мирному процесі, забезпечуючи стабільність і безпеку в нашому регіоні", - сказав він. Туск повідомив, що наступного місяця Ердоган відвідає Варшаву.

Джерело: https://x.com/RTErdogan/status/1899883088076747101?t=1E_WWiMsWVznKqxDyctdcQ&s=35

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/eu-can-regain-power-only-through-turkiyes-membership-erdogan

Теги: #польща #переговори #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:03 12.03.2025
Радник з нацбезпеки Волц мав розмову з "російським колегою"

Радник з нацбезпеки Волц мав розмову з "російським колегою"

18:26 12.03.2025
Польща позитивно оцінює результати першого етапу переговорів України та США – Туск

Польща позитивно оцінює результати першого етапу переговорів України та США – Туск

08:20 12.03.2025
Після переговорів у Джидді ситуація для України виглядає сприятливою - Мережко

Після переговорів у Джидді ситуація для України виглядає сприятливою - Мережко

08:19 12.03.2025
Будь-які домовленості повинні гарантувати безпеку України - Фріз

Будь-які домовленості повинні гарантувати безпеку України - Фріз

07:29 12.03.2025
Кремль не реагує на домовленість про припинення вогню, досягнуту на переговорах України та США

Кремль не реагує на домовленість про припинення вогню, досягнуту на переговорах України та США

06:57 12.03.2025
Європейський Союз привітав спільну заяву України та США за підсумками переговорів у Джидді – Каллас

Європейський Союз привітав спільну заяву України та США за підсумками переговорів у Джидді – Каллас

06:09 12.03.2025
Макрон схвально відреагував на переговори України та США в Джидді

Макрон схвально відреагував на переговори України та США в Джидді

05:53 12.03.2025
Поляки за один вечір зібрали 1.6 млн злотих на "швидку" для ЗСУ

Поляки за один вечір зібрали 1.6 млн злотих на "швидку" для ЗСУ

05:27 12.03.2025
Мелоні вітає результати переговорів Україна-США у Джидді

Мелоні вітає результати переговорів Україна-США у Джидді

01:59 12.03.2025
Сибіга поінформував держави-партнери про результати переговорів Україна-США у Джидді

Сибіга поінформував держави-партнери про результати переговорів Україна-США у Джидді

ВАЖЛИВЕ

Попри посилений тиск ворога, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський

Нарощування виробництва зброї лишається ключовим питанням – Зеленський

Зеленський: Очікуємо доповідь делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії

Трамп сподівається досягти згоди РФ про припинення війну без тиску

Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 5 людей, ще 12 поранено, серед них – діти

ОСТАННЄ

Усього на фронті відбулось 123 боєзіткнення за добу – Генштаб

Коваленко про обстановку на Курщині: ситуація динамічна

Окупанти зосередилися на покровському напрямку попри втрати – Генштаб

У США підтвердили повне відновлення поставок зброї в Україну - ЗМІ

Курщина є особистим приниженням для Путіна і він намагатиметься грати в підвищення ставок перед США, вважає Коваленко

Серед потерпілих від ракетних ударів по Кривому Рогу є поліцейські

Незважаючи на посилений тиск ворога, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський

Серед потерпілих від ракетних ударів по Кривому Рогу є поліцейські

Попри посилений тиск ворога, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський

Україна і Катар обговорили інтереси обох країн, зміцнення та розширення співпраці

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА