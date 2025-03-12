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21:31 12.03.2025

Курщина є особистим приниженням для Путіна і він намагатиметься грати в підвищення ставок перед США, вважає Коваленко

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Курщина є особистим приниженням для Путіна і він намагатиметься грати в підвищення ставок перед США, вважає Коваленко

Курська область є особистим приниженням для Володимира Путіна і він намагатиметься грати в підвищення ставок перед США, вважає керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

"путін вирішив погрожувати, одягнув військову форму, заговорив про "буферну зону", а все тому, що Курщина для нього є особистим приниженням і тепер путін намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови", - написав він в своєму телеграмі.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Путін у середу провів нараду на одному з пунктів управління Курським угрупованням військ.

 

Теги: #путін #візит #курська

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