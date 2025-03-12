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21:16 12.03.2025

Попри посилений тиск ворога, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський

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Попри посилений тиск ворога, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський
Фото: t.me/osirskiy

В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На своїй сторінці у Facebook, головком заявив, що противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення українських військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

"Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат", - підкреслив він.

За словами Сирського, російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований.

"У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження", - заявив головком.

Він повідомив, що станом на 18-ту годину на Курському напрямку українські війська відбивали вісім штурмових дій противника.

"Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно", - заявив Сирський.

За його інформацією, з початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із них: безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

Також уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських військових

DeepState повідомив, що бої тривають на околицях Суджі. За даними ресурсу, ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Аналітики зазначають, що мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від росіян в центрі Суджі.

Речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 12 березня зазначив, що намагаючись витіснити українські підрозділи з Курської області, російські війська проводять штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.

10 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони.

 

 

 

Теги: #курська_область #оборона #сирський

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