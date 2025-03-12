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20:12 12.03.2025

Зеленський: Очікуємо доповідь делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії

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Зеленський: Очікуємо доповідь делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії

Україна продовжує роботу на дипломатичному напрямку для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію і досягнення реального миру, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу.

"Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Головне – це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну", - підкреслив президент.

 

Теги: #мир #продовження #робота

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