USAID розірвало грантову угоду на $75 млн з Фондом підтримки енергетики в EUR1 млрд – Секретаріат ЕС

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розірвало грантову угоду на $75 млн з Фондом підтримки енергетики України, повідомив Секретаріат Енергетичного Співтовариства (ЕС), який є адміністратором цього фонду.

Згідно з його повідомленням на сайті в середу, про розірвання угоди USAID інформував Секретаріат Енергоспівтовариства 27 лютого 2025 року.

Зазначається, що наразі очікуються додаткові роз’яснення від USAID. На думку Секретаріату, припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України.

Пояснюється, що у 2023 році було підписано договір на суму $25 млн для закупівлі критичного енергообладнання для генерації та теплопостачання, а в 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові $50 млн.

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

На початок березня 2025 року анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили EUR1 млрд. Серед донорів Фонду - державний та приватний сектори з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що частину проєктів, які фінансувалися через програму USAID, вже заміщено. При цьому він вказав, що припинення допомоги USAID спричинила втрату частини важливих для України проєктів, зокрема з реформування митниці, закупівлі відповідного обладнання, підтримки енергетичного сектору.

У коментарі "Енергореформі" екс-член НКРЕКП, експерт з енергетичних питань Ольга Бабій зазначила, що можливе припинення підтримки відновлення енергетики України з боку USAID є певною проблемою, насамперед для об’єктів критичної інфраструктури, але її можна буде розв'язати через пошук альтернативних джерел.

Бабій пояснила, що у 2023-2024 рр. було профінансовано закупівлю великої кількості обладнання, в тому числі когенераційних установок та газових генераторів, частина з яких вже дісталася до України, частина - ні. Водночас самі майданчики готувалися органами місцевого самоврядування з комунальними та держпідприємствами, і на це було витрачено великі кошти. Тому, на її думку, треба шукати інші джерела придбання енергообладання, в тому числі викуп обладнання, яке вже було замовлено у рамках Проєкту енергетичної безпеки USAID.