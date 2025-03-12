Події

17:59 12.03.2025

USAID розірвало грантову угоду на $75 млн з Фондом підтримки енергетики в EUR1 млрд – Секретаріат ЕС

2 хв читати
USAID розірвало грантову угоду на $75 млн з Фондом підтримки енергетики в EUR1 млрд – Секретаріат ЕС

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розірвало грантову угоду на $75 млн з Фондом підтримки енергетики України, повідомив Секретаріат Енергетичного Співтовариства (ЕС), який є адміністратором цього фонду.

Згідно з його повідомленням на сайті в середу, про розірвання угоди USAID інформував Секретаріат Енергоспівтовариства 27 лютого 2025 року.

Зазначається, що наразі очікуються додаткові роз’яснення від USAID. На думку Секретаріату, припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України.

Пояснюється, що у 2023 році було підписано договір на суму $25 млн для закупівлі критичного енергообладнання для генерації та теплопостачання, а в 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові $50 млн.

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

На початок березня 2025 року анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили EUR1 млрд. Серед донорів Фонду - державний та приватний сектори з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що частину проєктів, які фінансувалися через програму USAID, вже заміщено. При цьому він вказав, що припинення допомоги USAID спричинила втрату частини важливих для України проєктів, зокрема з реформування митниці, закупівлі відповідного обладнання, підтримки енергетичного сектору.

У коментарі "Енергореформі" екс-член НКРЕКП, експерт з енергетичних питань Ольга Бабій зазначила, що можливе припинення підтримки відновлення енергетики України з боку USAID є певною проблемою, насамперед для об’єктів критичної інфраструктури, але її можна буде розв'язати через пошук альтернативних джерел.

Бабій пояснила, що у 2023-2024 рр. було профінансовано закупівлю великої кількості обладнання, в тому числі когенераційних установок та газових генераторів, частина з яких вже дісталася до України, частина - ні. Водночас самі майданчики готувалися органами місцевого самоврядування з комунальними та держпідприємствами, і на це було витрачено великі кошти. Тому, на її думку, треба шукати інші джерела придбання енергообладання, в тому числі викуп обладнання, яке вже було замовлено у рамках Проєкту енергетичної безпеки USAID.

Теги: #usaid #грант #угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 12.03.2025
Рубіо про угоду щодо корисних копалин: я б не розглядав це як гарантію безпеки, але, якщо США мають інтерес, будемо зацікавлені в тому, щоб захистити його

Рубіо про угоду щодо корисних копалин: я б не розглядав це як гарантію безпеки, але, якщо США мають інтерес, будемо зацікавлені в тому, щоб захистити його

20:22 11.03.2025
Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку копалин - спільна заява делегацій України та США

Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку копалин - спільна заява делегацій України та США

14:02 11.03.2025
Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного "міжвоєнного періоду"

Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного "міжвоєнного періоду"

11:54 10.03.2025
Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

14:36 09.03.2025
Президент Єврокомісії: Рішення про роль ЄС в мирній угоді буде знайдено у співпраці з Києвом

Президент Єврокомісії: Рішення про роль ЄС в мирній угоді буде знайдено у співпраці з Києвом

19:55 06.03.2025
США тиснуть на Україну щодо припинення вогню для підписання угоди про корисні копалини - ЗМІ

США тиснуть на Україну щодо припинення вогню для підписання угоди про корисні копалини - ЗМІ

18:18 06.03.2025
"Енергоатом" підписав угоду з французькою Orano про збагачення урану для українських АЕС до 2040р.

"Енергоатом" підписав угоду з французькою Orano про збагачення урану для українських АЕС до 2040р.

06:39 05.03.2025
Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

21:26 04.03.2025
Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

14:37 04.03.2025
Частину проєктів, що фінансувалися через USAID, вже заміщено - Шмигаль

Частину проєктів, що фінансувалися через USAID, вже заміщено - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Єрмак: Cподіваємося на продовження санкцій проти Росії

Інформація про захоплення росіянами Суджі станом на зараз не відповідає дійсності – Коваленко

Теракт у Івано-Франківську готували два підлітки на замовлення РФ, під час транспортування вибухівки один загинув, другий отримав поранення – Нацполіція

ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя – Зеленський

Зеленський не чув про запрошення Трампа, проте сподівається на позитивну зустріч з ним

ОСТАННЄ

Венс: Подивимось, чи зможемо змусити росіян також погодитись на припинення вогню

Єрмак: Cподіваємося на продовження санкцій проти Росії

Міністри оборони Франції та Великої Британії обговорили підтримку ЗСУ для забезпечення довгострокової оборони країни

Представники США вирушили до РФ для обговорення припинення вогню в Україні – Трамп

До міжнародного Реєстру збитків у Гаазі додали категорію зниклих безвісти – Федоров

Пропускні операції на вантажному напрямку пункту "Шегині" сповільняться до 10 травня – ДПСУ

Чернишов: питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку економіки, але суспільство ще не готове до цього

ЄС визначив коло товарів зі США, на які може запровадити мита - ЗМІ

У держави не існує окремих політик чи програм для українців за кордоном - Чернишов

Інформація про захоплення росіянами Суджі станом на зараз не відповідає дійсності – Коваленко

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА