ЄС визначив коло товарів зі США, на які може запровадити мита - ЗМІ

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Єврокомісія (ЄК) опублікувала список американських товарів, на які може запровадити мита, у ньому, зокрема, зазначені мотоцикли та алкогольні напої, повідомляє в середу Politico.

В опублікованому Politico докладному 99-сторінковому списку ЄК значиться, серед іншого, агропродукція - м'ясо, птиця, фрукти й овочі. Також мита можуть стосуватися безлічі алкогольних напоїв, зокрема, вина, пива.

Заходи можуть бути введені і проти більших товарів: різного заводського обладнання, снігоприбиральної техніки, різних типів бензопил, мотоциклів, будівельних інструментів. До списку також потрапили численні предмети побуту, одяг, дорогоцінне каміння і метали, косметика та багато іншого.

Мита можуть торкнутися і таких продуктів, як туалетний папір, жіноча спідня білизна, капелюхи і біде.

Європейські мита можуть стати відповіддю на введені США 25-відсоткові мита на сталь і алюміній, які постачаються до країни.