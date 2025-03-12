Теракт у Івано-Франківську готували два підлітки на замовлення РФ, під час транспортування вибухівки один загинув, другий отримав поранення – Нацполіція

Національна поліція України та СБУ оперативно встановили осіб, причетних до організації терактів у Івано-Франківську: 15-річний мешканець міста, який згодом загинув під час транспортування вибухового пристрою, та 17-річний хлопець, який отримав тяжкі поранення, робили це на замовлення російських спецслужб за обіцяні їм $1 тис.700, повідомляє Нацполіція.

У повідомленні на сайті Нацполіції в середу зазначається, що в одному з Telegram-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодилися.

"Вони отримали інструкції від "роботодавця" та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти й у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши їх металевими елементами для посилення уражаючої сили, та під’єднали до них детонатори.

"Весь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники пообіцяли фігурантам $1 тис.700", - уточнюють в поліції.

Однак 11 березня ввечері, під час транспортування вибухового пристрою до однієї з цілей, його було дистанційно приведено в дію.

"У результаті на місці загинув 17-річний фігурант. 15-річний спільник отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися ліквідувати усіх виконавців", - наголошують в Нацполіції.

Вибуховою хвилею травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Їх також доставили до лікарні.

Згідно з повідомленням, за кілька хвилин ще один вибуховий пристрій, який знаходився в орендованій квартирі, також здетонував: виникла пожежа, її оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Наразі 15-річному фігуранту готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Як повідомлялося з посиланням на т.в.о. начальника Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Олега Кушнірука, ввечері 11 березня одна людина загинула, три отримали поранення внаслідок вибухів біля вокзалу Івано-Франківська.

"Сьогодні в 18:30 на службу порятунку надійшло повідомлення, щодо вибуху, який стався по вул.Привокзальна, 9. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальні підрозділи провели розгортання та на місці було встановлено, що стався вибух невстановленого предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. В цю мить також прозвучав другий вибух по Привокзальній, 49", - повідомив Кушнірук в ефірі телемарафону.

За його словами, по прибуттю рятувальників на другу локацію було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9 поверсі 9-поверхового будинку. Вибухнув невстановлений предмет з подальшим горінням, проща пожежі сягнула 400 кв м. "На місці вибуху врятовано 4 особи з заблокованих квартир 8 та 9 поверху", - повідомив керівник облуправління ДСНС.