Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський

Фото: сайт Президента України

Україна захищатиме свій суверенітет і незалежність і не визнаватиме будь-які окуповані Російською Федерацією території, наголосив президент Володимир Зеленський.

"Щодо червоних ліній, я як президент і українці як громадяни своєї країни не будуть порушувати свою Конституцію. Будемо захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись, це зрозуміло, але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність, і тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо", - сказав Зеленський журналістам під час свого брифінгу в середу.

Він додав, що Україна нікому не дасть забути про цей злочин проти неї.

"Наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто про це забувати не буде", - наголосив президент.