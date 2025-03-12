Норвезькі дослідницькі фонди розробляють нову технологію для вивчення воєнних злочинів проти України

Інститут дослідження миру в Осло (PRIO) реалізує дослідницький проєкт "Реєстрація вибухонебезпечних боєприпасів для аналізу військових злочинів" (REMWAR), спрямований на визначення того, за яких умов російські війська здійснюють незаконні напади на цивільні об'єкти в Україні, повідомляється на сайті інституту.

"Проект використовуватиме свої технологічні можливості, щоб надати безпрецедентне розуміння триваючої війни, маючи на меті вирішення трьох проблем: розуміння того, коли і де найбільш вірогідні навмисні напади на цивільних, щоб допомогти запобігти звірствам; виявлення упереджень як у традиційних даних конфлікту, так і в даних про виявлення подій NORSAR, щоб створити більш повну картину війни в Україні; удосконалення технологій для моніторингу майбутніх угод про припинення вогню, картографування боєприпасів, що не вибухнули, і виявлення ударів по захищеній або цивільній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Проєкт було представлено на семінарі в Нобелівському центрі миру в Осло в понеділок, він вже отримав NOK12 млн (приблизно $1 млн) на три роки від Дослідницької ради Норвегії. Розслідування триватиме протягом 2025 року, і очікується, що перші дані будуть опубліковані на початку наступного року.

NORSAR є розробником передових інструментів для вимірювання вибухів, пов’язаних з бойовими діями. "NORSAR має багаторічний досвід глобального моніторингу ядерних випробувань. Тепер ми можемо використовувати нашу технологію для ще однієї важливої справи - розслідування воєнних злочинів у найбільшому збройному конфлікті в Європі з часів Другої світової війни", - сказала генеральний директор NORSAR Енн Стрьоммен Лікке.

PRIO досліджує як виникають конфлікти і як їх можна вирішити, як різні види насильства впливають на людей, як суспільство долає кризи та документує загальні тенденції, дослідники прагнуть зрозуміти процеси та розробити конкретні заходи реагування.