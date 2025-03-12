Події

13:49 12.03.2025

Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

2 хв читати
Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

Рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Як зазначається, таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року.

Проєктом документа, який виносили на засідання Ради оборони Києва в середу, 12 березня, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту прийматиме безпосередньо водій.

"Тобто водій, виходячи зі свого емоційного стану, ментальної стійкості чи, просто кажучи, хоробрості, має приймати рішення, їхати чи не їхати: наражати на небезпеку пасажирів чи ні. Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва", – наводяться в повідомленні в телеграм-каналі слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Зазначається, що у проєкті рішення йшлося лише про наземний громадський транспорт і не було жодного слова про роботу столичного метрополітену. Також проєктом документа не прописано алгоритм руху електротранспорту в разі, якщо один водій, що позаду, хоче продовжити рух, а той, що попереду, ні. Утім зупинка одного трамвая – це зупинка руху на всій лінії.

"Цей та інші алгоритми, які роз'яснять водіям громадського транспорту їхні подальші дії, мають опрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва", - йдеться у повідомленні.

Теги: #київ #повітряна_тривога #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 10.03.2025
Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

15:12 10.03.2025
У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

08:05 10.03.2025
ППО знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва - КМВА

ППО знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва - КМВА

21:59 09.03.2025
Пасажир потрапив під поїзд на ст. м. "Вирлиця", три станції "зеленої" лінії закриті на вхід

Пасажир потрапив під поїзд на ст. м. "Вирлиця", три станції "зеленої" лінії закриті на вхід

17:18 09.03.2025
Рятувальники ліквідовують пожежу в екосистемі Дарницького району

Рятувальники ліквідовують пожежу в екосистемі Дарницького району

07:49 09.03.2025
Перевірки паркування на місцях для осіб з інвалідністю посиляться й стануть систематичними

Перевірки паркування на місцях для осіб з інвалідністю посиляться й стануть систематичними

15:27 08.03.2025
Рада оборони Києва розгляне питання щодо рух громадського транспорту та порядку роботи мостів - Ткаченко

Рада оборони Києва розгляне питання щодо рух громадського транспорту та порядку роботи мостів - Ткаченко

11:17 07.03.2025
Три температурні рекорди зафіксовано в Києві 6 березня

Три температурні рекорди зафіксовано в Києві 6 березня

21:03 05.03.2025
Реєстрація в "єЧерзі" стає доступною для малотоннажного транспорту

Реєстрація в "єЧерзі" стає доступною для малотоннажного транспорту

20:12 03.03.2025
Садовий: Львів стане новим великим транспортним хабом Європи

Садовий: Львів стане новим великим транспортним хабом Європи

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя – Зеленський

Зеленський не чув про запрошення Трампа, проте сподівається на позитивну зустріч з ним

Скасування воєнного стану і вибори в Україні будуть лише після повного припинення війни, наголошує Зеленський

У Кривому Розі росіяни вже знищили усі готелі, на будь-який удар по Україні завжди буде відповідь - Зеленський

Україна може розраховувати на сильні кроки з боку США, якщо РФ не погодиться на перемир’я – Зеленський

ОСТАННЄ

ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя – Зеленський

Зеленський не чув про запрошення Трампа, проте сподівається на позитивну зустріч з ним

Скасування воєнного стану і вибори в Україні будуть лише після повного припинення війни, наголошує Зеленський

Чернишов: всі українські діти, які повернуться, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі

Європарламент засудив страти українських військовополонених російськими військами - резолюція

У Кривому Розі росіяни вже знищили усі готелі, на будь-який удар по Україні завжди буде відповідь - Зеленський

Ворог атакував Покровськ і Мирноград: 3 людей загинуло, 2 поранено – Офіс генпрокурора

У Карпатах оголосили штормове попередження через грози і сильний вітер

Йде робота над дозволом видачі за кордоном паспортів чоловікам, у яких завершується термін - Чернишов

Україна може розраховувати на сильні кроки з боку США, якщо РФ не погодиться на перемир’я – Зеленський

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА