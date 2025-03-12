Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

Рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Як зазначається, таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року.

Проєктом документа, який виносили на засідання Ради оборони Києва в середу, 12 березня, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту прийматиме безпосередньо водій.

"Тобто водій, виходячи зі свого емоційного стану, ментальної стійкості чи, просто кажучи, хоробрості, має приймати рішення, їхати чи не їхати: наражати на небезпеку пасажирів чи ні. Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва", – наводяться в повідомленні в телеграм-каналі слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Зазначається, що у проєкті рішення йшлося лише про наземний громадський транспорт і не було жодного слова про роботу столичного метрополітену. Також проєктом документа не прописано алгоритм руху електротранспорту в разі, якщо один водій, що позаду, хоче продовжити рух, а той, що попереду, ні. Утім зупинка одного трамвая – це зупинка руху на всій лінії.

"Цей та інші алгоритми, які роз'яснять водіям громадського транспорту їхні подальші дії, мають опрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва", - йдеться у повідомленні.