Події

12:14 12.03.2025

Сибіга: Ми не хочемо "Мінська-3" чи "Ялти-2"

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Сибіга: Ми не хочемо "Мінська-3" чи "Ялти-2"

Україні не потрібна ситуації просто відсутності війни, не потрібен так званий “Мінськ-3” чи “Ялта-2”, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомляє Polskie Radio, під час спілкування зі ЗМІ разом зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві Сибіга назвав переговори у Джидді «дуже важливими, майже історичними».

Відповідаючи на запитання, чи готовий Володимир Путін піти на компроміс у питанні окупованих територій і нейтрального статусу України, Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена лише в тривалому мирі.

“Дуже важливо дотримуватися цієї позиції і мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуація, коли просто відсутня війна, Ми не хочемо так званого «Мінська-3» чи «Ялти-2», - наголосив він.

Як пише The Guardian, Сибіга також додав, що Україна готова сформувати відповідну переговорну групу для роботи над дорожньою картою, щоб далі досягти перемир’я.

Теги: #переговори_в_джидді #сибіга

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