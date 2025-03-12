Поляки за один вечір зібрали 1.6 млн злотих на "швидку" для ЗСУ

Польський журналіст Славомір Сєраковський разом з американським істориком Тімоті Снайдером організували збір коштів на реанімобіль для українських військових.

Метою було зібрати 1.2 млн злотих, однак вже увечері вівторка поляки спромоглися зібрати 1.6 млн злотих.

"Дональд Трамп зупинив допомогу Україні. Словесні нападки на Володимира Зеленського в Білому домі обурили мене так само як вас. Пора реагувати! Ми не можемо байдуже спостерігати як дві наддержави домовляються над головою хороброго, але залишеного напризволяще народу. Надто добре пам'ятаємо це в польській історії. Тому ми повертаємося в гру!", - написав Сєраковський.

Вартість одного реанімобіля становить $ 300 тис – ghb,kbpyj 1.2 млн злотих. До 22-ї години вівторка було зібрано понад 1.6 млн злотих. Усі зібрані кошти буде передано міністерству охорони здоров'я України, яке й закупить необхідну техніку.

У 2022 році Сєраковський вже ініціював схожий збір коштів – тоді метою був військовий дрон Байрактар ТБ2. Тоды турецький виробник передав БпЛА не взявши грошей із зібраних поляками коштів. Відтак всю суму переказали на потреби ЗСУ і підтримку родин, які жили в особливо небезпечних регіонах.

Джерело: https://tvn24.pl/polska/slawomir-sierakowski-zbiorka-na-karetki-wojskowe-dla-ukrainy-st8342454