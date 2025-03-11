Президент Європейської Ради, прем’єр Польщі та посол ЄС в Україні вітають результати переговорів в Джидді

Фото: elements.envato.com

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта привітав позитивний результат американсько-українських переговорів в Джидді (Саудівська Аравія), включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США.

"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Тепер м'яч на полі Росії", – написав він у соцмережі X.

ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах, додав Кошта.

Європа готова допомогти досягти справедливого і тривалого миру, також підкреслив прем’єр Польщі Дональд Туск.

"Схоже, що американці та українці зробили важливий крок до миру", – прокоментував він результат переговорів в Джидді

"Білий дим з Джидди - Україна та США досягли спільної заяви!", – підтримала його оптимізм посол ЄС в Україні Катерина Матернова.

Як повідомлялося, у спільній заяві делегацій за результатами переговорів йшлося про тимчасове припинення на 30 днів в разі взаємної згоди РФ, негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні, а також домовленість лідерів країн підписати угоди про мінеральні ресурси України.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1899538355743789471

https://x.com/donaldtusk/status/1899534632057471300

https://x.com/kmathernova/status/1899527935171637483?t=TxZbCAF4yUVUesfqSAv-ag&s=35