Рубіо: Сподіваємось, Росія погодиться на припинення вогню “якомога швидше”, щоб ми могли перейти до другої фази - реальних переговорів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо сподіваємось, Росія погодиться на припинення вогню “якомога швидше”, після чого можна буде “перейти до другої фази - реальних переговорів” про мир.

“Крайній термін такий, що ми сподіваємося зробити це якомога швидше. Кожен день, коли ця війна триває, люди гинуть, людей бомбардують, люди страждають по обидва боки цього конфлікту. Президент хотів, щоб ця війна закінчилася вчора і позавчора. Президент чітко дав зрозуміти, що він хоче миру, і ми хочемо побачити його якнайшвидше”, - сказав він під час спілкування із ЗМІ у Джидді.

За словами Рубіо, якщо ж росіяни “скажуть “ні”, то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою на шляху до миру”.

“Тому ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь «так» якомога швидше, щоб ми могли перейти до другої фази - реальних переговорів, не нескінченного діалогу, розмов на віки вічні, а реальних переговорів, щоб покласти край цьому конфлікту у спосіб, прийнятний для обох сторін, підтримуючи стабільність і безпеку України в довгостроковій перспективі”, - заявив Рубіо.

Він додав, що США вважають, що “завжди легше вести переговори про припинення війни, коли люди не стріляють один в одного”.

“Так вважає президент. Це те, чого ми сподіваємося досягти. Українці сьогодні висловили своє бажання і готовність зробити це негайно. Ми сподіваємося, що відповідь росіян також буде позитивною”, - наголосив держсекретар.