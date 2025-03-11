Фон дер Ляєн: Ми вітаємо новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що результат переговорив між США та Україною у вівторок в Джидді – це "позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України".

"Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими США та допомоги у сфері безпеки. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м’яч на боці Росії", - дописала вона в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн констатувала, що ЄС готовий "повною мірою" зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах.