Події

19:50 11.03.2025

В Івано-Франківську один загиблий, троє поранених, вибухів було два

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В Івано-Франківську один загиблий, троє поранених, вибухів було два

Одна людина загинула, три отримали поранення внаслідок вибухів в місті Івано-Франківськ біля вокзалу у вівторок ввечері, повідомив тво начальника Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук.

"Сьогодні в 18:30 на службу порятунку надійшло повідомлення, щодо вибуху, який стався по вул.Привокзальна, 9. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальні підрозділи провели розгортання та на місці було встановлено, що стався вибух невстановленого предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. В цю мить також прозвучав другий вибух по Привокзальній, 49", - повідомив Кушнірук в ефірі телемарафону.

За його словами, по прибуттю рятувальників на другу локацію було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9 поверсі 9-поверхового будинку. Вибухнув невстановлений предмет з подальшим горінням, проща пожежі сягнула 400 кв м. "На місці вибуху врятовано 4 особи з заблокованих квартир 8 та 9 поверху", - повідомив керівник облуправління ДСНС.

За його словами, "поранених, травмованих відправляють до міської лікарні".

Кушнірук повідомив, що внаслідок вибухів у будівлях пошкоджені вікна, а у 9-поверховому будинку є руйнування перегородок і стін на 9-му поверсі.

Раніше повідомлялося про вибух гранати на першій локації, але ця інформація наразі офіційно не підтверджена.

"Укрзалізниця" (УЗ) повідомила, що пасажири та працівники вокзалу внаслідок вибуху не постраждали, поїзди курсують за графіком. "Вибухи в Івано-Франківську, про які пишуть телеграм-канали сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали", - повідомляється в Телеграм-каналі УЗ.

Теги: #івано_франківськ #жертви #вибух

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