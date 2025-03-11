Речниця Держдепу США про зустріч у Джидді: Ми дуже оптимістично налаштовані

США дуже оптимістично налаштовані щодо зустрічі американської та української делегацій в Саудівській Аравії, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

“У Джидді зустріч з держсекретарем Рубіо та українцями і радником з питань національної безпеки Майком Волтцем. Дуже хвилюючий день, день, який може багато значити для всіх людей в усьому світі… Тож можуть з'явитися й інші фантастичні новини для людства, тому ми дуже оптимістично налаштовані. І я знаю, що міністр теж, бо ми знаємо, що на кону”, - сказала вона у відеозверненні, опублікованному у соцмережі Х.