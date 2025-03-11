У Латвії затримали естонця та українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ – ЗМІ

Службі державної безпеки Латвії (Valsts drošības dienests, VDD) затримала естонського фотографа Маттіаса Рікки та українця, ім’я якого не називається, за підозрою у шпигунстві на користь Росії, повідомляє у вівторок "Радіо Свобода".

Про затримання Маттіаса Рікки, який захоплюється зйомкою поїздів, написав один із користувачів сайту Baltic trains picture gallery.

"Наш друг Маттіас Рікка з 24 лютого перебуває у ризькій в’язниці за підозрою у шпигунстві... Ми всі знаємо, що це нісенітниця, і він став жертвою параної латвійських силових структур", – повідомив автор допису.

Голова відділу зв'язків із громадськістю МЗС Естонії Міхкел Тамм підтвердив, що відомство поінформовано про те, що сталося, це також підтвердила речниця естонської поліції безпеки Марта Туул.

Як повідомляється, у VDD підтвердили, що громадян Естонії та України було затримано в третю річницю початку повномасштабної російсько-української війни. Їх звинувачують у збиранні секретної інформації з метою передавання іноземній державі, обох відправили під арешт.

"У затриманих вилучили п’ять мобільних телефонів, чотири дрони, два фотоапарати, одну флешку та лісову камеру, яку, за версією латвійської спецслужби, вони встановили для спостереження за об’єктом критичної інфраструктури", - інформує мовник.

Відомство зазначило, що їх обох уже затримували в Естонії 12 лютого через дрони біля критично важливих об’єктів інфраструктури, а одному з них ще торік оголошували попередження про заборону зйомки таких об’єктів у Латвії без спеціального дозволу.