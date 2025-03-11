Події

18:22 11.03.2025

У Латвії затримали естонця та українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ – ЗМІ

2 хв читати

Службі державної безпеки Латвії (Valsts drošības dienests, VDD) затримала естонського фотографа Маттіаса Рікки та українця, ім’я якого не називається, за підозрою у шпигунстві на користь Росії, повідомляє у вівторок "Радіо Свобода".

Про затримання Маттіаса Рікки, який захоплюється зйомкою поїздів, написав один із користувачів сайту Baltic trains picture gallery.

"Наш друг Маттіас Рікка з 24 лютого перебуває у ризькій в’язниці за підозрою у шпигунстві... Ми всі знаємо, що це нісенітниця, і він став жертвою параної латвійських силових структур", – повідомив автор допису.

Голова відділу зв'язків із громадськістю МЗС Естонії Міхкел Тамм підтвердив, що відомство поінформовано про те, що сталося, це також підтвердила речниця естонської поліції безпеки Марта Туул.

Як повідомляється, у VDD підтвердили, що громадян Естонії та України було затримано в третю річницю початку повномасштабної російсько-української війни. Їх звинувачують у збиранні секретної інформації з метою передавання іноземній державі, обох відправили під арешт.

"У затриманих вилучили п’ять мобільних телефонів, чотири дрони, два фотоапарати, одну флешку та лісову камеру, яку, за версією латвійської спецслужби, вони встановили для спостереження за об’єктом критичної інфраструктури", - інформує мовник.

Відомство зазначило, що їх обох уже затримували в Естонії 12 лютого через дрони біля критично важливих об’єктів інфраструктури, а одному з них ще торік оголошували попередження про заборону зйомки таких об’єктів у Латвії без спеціального дозволу.

Теги: #латвія #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 10.03.2025
Військовий тероборони Одеси організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації за психіатричними діагнозами

Військовий тероборони Одеси організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації за психіатричними діагнозами

13:38 06.03.2025
Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

15:03 28.02.2025
Кабель зв'язку між Швецією та Латвією відновив роботу

Кабель зв'язку між Швецією та Латвією відновив роботу

13:19 28.02.2025
На Одещині затримано організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade"

На Одещині затримано організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade"

14:40 26.02.2025
В Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Джорджеску

В Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Джорджеску

20:38 25.02.2025
Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

19:30 25.02.2025
Президент Латвії заявив про плани збільшення видатків на оборону до 5% ВВП

Президент Латвії заявив про плани збільшення видатків на оборону до 5% ВВП

16:07 22.02.2025
Сибіга обговорив із очільницею МЗС Латвії координацію кроків в міжнародних організаціях

Сибіга обговорив із очільницею МЗС Латвії координацію кроків в міжнародних організаціях

14:34 20.02.2025
Президент Латвії не виключає відправки військ до України за низки умов

Президент Латвії не виключає відправки військ до України за низки умов

10:04 18.02.2025
У Туреччині затримали майже 300 осіб за підозрою у зв'язках із курдським угрупованням

У Туреччині затримали майже 300 осіб за підозрою у зв'язках із курдським угрупованням

ВАЖЛИВЕ

В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух

Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 6 людей, ще 7 поранено - ОВА

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

Від початку доби було 202 боєзіткнень, ворог найбільш активний на покровському, куп’янському напрямках та у Курській області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Києві попрощалися з добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом

Делегації України та США представлять спільну заяву за змістом переговорів – ЗМІ

Після зіткнення суден біля берегів Британії затримано чоловіка за підозрою в ненавмисному вбивстві

В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух

Речниця Держдепу США про зустріч у Джидді: Ми дуже оптимістично налаштовані

Швейцарський експорт зброї падає через заборону на експорт в Україну, виробники вимагають послаблення обмежень – ЗМІ

Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "кризи" в Україні – речниця МЗС

Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 6 людей, ще 7 поранено - ОВА

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА