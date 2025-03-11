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16:41 11.03.2025

Франція приймає начальників генштабів 34 країн

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Франція приймає начальників генштабів 34 країн

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок у Парижі має зустрітися з керівниками генеральних штабів з понад 30 країн, готових сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України.

"Зустріч для обговорення підтримки України з моїм британським колегою Ентоні Радакіном та з начальниками генеральних штабів 34 країн”, - написав начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхард у соцмережі Х.

Він зазначив, що начальники штабів зібралися, щоб обговорити підтримку України.

Буркхард додав, що зараз "вирішальний момент, який засвідчив позицію Європи як ключового гравця у вирішенні конфлікту".

Зокрема, у зустрічі візьмуть участь представники Албанії, Німеччини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Хорватії, Данії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Республіки Македонії, Черногорії, Норвегії, Нової Зеландії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Румунії, Словаччини, Словенії, Швеції та Туреччини.

Згілно з розкладом президента Франції на сайті Єлисейського палацу, зустріч начальників штабів збройних сил Європейського Союзу та НАТО з нагоди Паризького оборонно-стратегічного форуму відбудеться у вівторок, 11 березня близько 16:30.

Як пише Le Monde, у середу міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню зустрінеться з колегами з групи E5 (Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Польща), а також представниками ЄС та НАТО, а також у режимі відеоконференції з міністром оборони України. За словами його оточення, переговори будуть зосереджені на допомозі Україні, оскільки Сполучені Штати призупинили військову та розвідувальну підтримку, а також на "необхідному переозброєнні Європи та наших відповідних країн".

Макрон анонсував зустріч минулої середи під час звернення до французького народу. Метою зустрічі є обговорення можливого розгортання військ в Україні, оцінка російської загрози в Європі та продовження встановлення контурів спільної європейської оборони після підписання минулого тижня плану вартістю EUR800 млрд.

Теги: #макрон #франція

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