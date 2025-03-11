Міністр оборони Нідерландів: ми не підведемо Україну, пришвидшимо нашу підтримку

Міністр оборони Королівства Нідерланди Рубен Брекельманс запевнив у продовженні та пришвидшенні підтримки України.

Під час Паризького форуму з питань оборони та стратегії Брекельманс заявив, що підтримка України має бути непохитною. Окремо він нагадав, що Нідерланди виділили Україні понад 10,5 млрд на військову підтримку, а минулого тижня оголосили, що додадуть ще 3,5 мільярда на 2026 рік.

“Ми не підведемо Україну. Навпаки, ми пришвидшимо нашу підтримку. Разом ми вистоїмо”, - сказав він.

Міністр наголосив, що армія Путіна може “постукати в наші двері на інших фронтах, чи то в країнах Балтії, чи то в Молдові, чи то в Грузії”.

“Путін вже готує підґрунтя для нових вторгнень. Наша військова розвідка підрахувала, що Росії знадобиться лише рік, щоб перекинути значну кількість військ. Тож уявіть собі, що через рік після укладення мирної угоди або припинення вогню в Україні Росія перекидає сотні тисяч своїх військ до кордону з країнами Балтії. Наприклад, щоб провести там великі військові навчання. І ми знаємо з нашого досвіду з Україною, що лише за тиждень ми дізнаємося, чи це просто навчання, чи підготовка до широкомасштабної атаки”, - заявив Брекельманс.

Він закликав бути готовими до такого сценарію і посилити стримування.

“Можливо, ми не перебуваємо у стані війни з Росією, але Росія веде війну з нами, гібридну війну”, - наголосив міністр.