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14:26 11.03.2025

Українські захисники уразили низку стратегічних об’єктів РФ, задіяних у війні – Генштаб ЗСУ

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Українські захисники уразили низку стратегічних об’єктів РФ, задіяних у війні – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 11 березня завдали ураження по низці стратегічних об’єктів російської федерації, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатен переробляти 11 млн тон нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині", - вказується у повідомленні.

Крім того, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

В операції було задіяно підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Служби безпеки України та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", - підкреслили у Генштабі.

Теги: #дрони #генштаб #сили_оборони

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