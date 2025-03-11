Події

13:18 11.03.2025

Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Сіверську на Донеччині, одна людина загинула

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Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Сіверську на Донеччині, одна людина загинула

Російські війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Сіверську, один цивільний загинув, четверо – дістали поранення, повідомив начальник Донецької обласної державної адміністрації Вади Філашкін.

"Сіверськ. 1 загиблий і 4 поранених. Сьогодні вдень росіяни скинули там авіабомбу на багатоповерхівку", - написав він у телеграм у вівторок.

За його даними, поранені евакуйовані до лікарні, на місці працюють всі відповідальні служби.

 

Теги: #донецька_область #обстріли

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