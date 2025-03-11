Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Сіверську на Донеччині, одна людина загинула

Російські війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Сіверську, один цивільний загинув, четверо – дістали поранення, повідомив начальник Донецької обласної державної адміністрації Вади Філашкін.

"Сіверськ. 1 загиблий і 4 поранених. Сьогодні вдень росіяни скинули там авіабомбу на багатоповерхівку", - написав він у телеграм у вівторок.

За його даними, поранені евакуйовані до лікарні, на місці працюють всі відповідальні служби.