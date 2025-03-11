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10:05 11.03.2025

Зустріч представників США та України в Саудівській Аравії розпочнеться об 11:00 кч -Держдеп

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Зустріч представників США та України в Саудівській Аравії розпочнеться об 11:00 кч -Держдеп

Зустріч делегації США з представниками України розпочнеться об 11:00 за київським часом у вівторок, 11 березня, випливає з розкладу Держдепартаменту.

"О 12:00 за місцевим часом держсекретар США (Марко - ІФ-У) Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волц зустрічаються з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, главою офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром оборони України Рустемом Умєровим у Джидді, Саудівська Аравія", - ідеться в графіку, опублікованому на сайті Держдепартаменту.

Тим часом агентство Associated Press із посиланням на обізнані джерела повідомляє, що під час зустрічі з американцями українська делегація запропонує припинення вогню в районі Чорного моря і ракетних ударів дальнього радіусу дії, а також звільнення ув'язнених.

Крім того, за даними джерел агентства, представники Києва заявлять про готовність підписати угоду зі США щодо корисних копалин.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський завершив візит до Саудівської Аравії, наголосивши на цінності готовності Саудівської Аравії розвивати економічне співробітництво та інвестувати в Україну.

"Обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відновленню в Україні", - наголосив він.

 

Теги: #держдепартамент #сша

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