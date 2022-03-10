США готові підтримувати будь-які дипломатичні зусилля Києва - Держдеп

Представник Держдепу Нед Прайс заявив у четвер, що влада США підтримуватиме будь-які спроби Києва щодо дипломатичного врегулювання ситуації в Україні, проте наразі "сумнівається в готовності РФ до серйозного переговорного процесу".

"Ми готові підтримати всі дипломатичні ініціативи, в яких готові взяти участь українці", - сказав представник Держдепу на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, як у США ставляться до ідеї переговорів лідерів РФ і України.

При цьому представник Держдепартаменту виступив із заявою, що США вважають Москву "не готовою до серйозних переговорів".