Події

23:56 10.03.2022

США готові підтримувати будь-які дипломатичні зусилля Києва - Держдеп

1 хв читати

Представник Держдепу Нед Прайс заявив у четвер, що влада США підтримуватиме будь-які спроби Києва щодо дипломатичного врегулювання ситуації в Україні, проте наразі "сумнівається в готовності РФ до серйозного переговорного процесу".

"Ми готові підтримати всі дипломатичні ініціативи, в яких готові взяти участь українці", - сказав представник Держдепу на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, як у США ставляться до ідеї переговорів лідерів РФ і України.

При цьому представник Держдепартаменту виступив із заявою, що США вважають Москву "не готовою до серйозних переговорів".

Теги: #сша #переговори #держдепартамент
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:02 11.03.2022
США виділять $53 млн на гуманітарну допомогу Україні, оцінюють кількість тих, хто її потребує, у 12 млн

США виділять $53 млн на гуманітарну допомогу Україні, оцінюють кількість тих, хто її потребує, у 12 млн

22:34 10.03.2022
Путін не проти прямих переговорів із Зеленським - глава МЗС Туреччини

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським - глава МЗС Туреччини

21:55 10.03.2022
SpaceX планує у березні запустити на орбіту ще одну групу інтернет-супутників Starlink

SpaceX планує у березні запустити на орбіту ще одну групу інтернет-супутників Starlink

21:48 10.03.2022
США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Гарріс

США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Гарріс

19:02 10.03.2022
Блінкен обговорив із главою МЗС Польщі забезпечення гуманітарної допомоги Україні та дипломатичні зусилля для припинення війни Путіна

Блінкен обговорив із главою МЗС Польщі забезпечення гуманітарної допомоги Україні та дипломатичні зусилля для припинення війни Путіна

18:20 10.03.2022
Байден назвав агресію Росії важливим фактором зростання інфляції у США

Байден назвав агресію Росії важливим фактором зростання інфляції у США

18:12 10.03.2022
Кулеба обговорив із главою МЗС Франції підсумки зустрічі з Лавровим

Кулеба обговорив із главою МЗС Франції підсумки зустрічі з Лавровим

15:57 10.03.2022
Зеленський обговорив питання членства України в ЄС із президентом Словаччини

Зеленський обговорив питання членства України в ЄС із президентом Словаччини

15:24 10.03.2022
Шмигаль розраховує на консолідовану підтримку від Сенату США у відповідності до проєкту бюджету, що передбачає військову та гуманітарну підтримку Україні

Шмигаль розраховує на консолідовану підтримку від Сенату США у відповідності до проєкту бюджету, що передбачає військову та гуманітарну підтримку Україні

14:10 10.03.2022
Переговори Кулеби та Лаврова є критично важливими, щоб донести до керівництва РФ адекватне уявлення про ситуацію в Україні та світі, - Подоляк

Переговори Кулеби та Лаврова є критично важливими, щоб донести до керівництва РФ адекватне уявлення про ситуацію в Україні та світі, - Подоляк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба

Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

Членство України в ЄС - фінальний іспит для Європи, вважає Зеленський

Окупанти зірвали доставку гуманітарного вантажу в Маріуполь і евакуацію, розпочавши танкову атаку, - Зеленський

Українські військові дають відсіч і стримують наступальну операцію сил РФ - генштаб ЗСУ

Ніякої хімічної або іншої зброї масового ураження ніхто в Україні не розробляв - Зеленський

Російські війська щопівгодини обстрілюють житлові масиви Маріуполя - мер

НІЯКОЇ ХІМІЧНОЇ АБО ІНШОЇ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ НІХТО В УКРАЇНІ НЕ РОЗРОБЛЯЄ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

"Тріолан" відновив доступ до мережі на 70% у восьми містах

ОКУПАНТИ РОЗПОЧАЛИ ТАНКОВУ АТАКУ ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ ДО МАРІУПОЛЯ ГУМАНІТАРНОЇ КОЛОНИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Кулеба вважає, що постійні фейки російських чиновників про біологічну зброю в Україні можуть свідчити, що РФ готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором

Інтерпол не виключатиме зі своїх лав Росію, але впровадить нову схему розгляду її запитів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА