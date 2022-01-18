Держдепартамент обіцяє призначити посла США в Україні найближчим часом – сенатор Портман

У Державному департаменті США обіцяють призначити посла США в Україні найближчим часом, повідомив співголова групи підтримки України у Сенаті США Роб Портман (республіканець, штат Огайо).

"Я дуже розчарований в адміністрації Байдена через те, що вони швидше не призначили людину на цю посаду. Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, кар'єрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити", - сказав Портман в інтерв'ю "Радіо Свобода".