Події

15:39 24.09.2022

Генпрокурор Костін очікує відкриття офісу АСА в Україні

1 хв читати
Генпрокурор Костін очікує відкриття офісу АСА в Україні

Під час перебування в Нью-Йорку Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак.

"Андрій Костін висловив подяку пані Шаак і Державному департаменту США за солідарність з українським народом, а також оперативне реагування на звірства, вчинені російськими військовими", - повідомив Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що поради та підтримка міжнародних експертів під егідою Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) були надзвичайно важливі для поточних зусиль прокуратури як центрального, так і регіонального рівнів під час фіксації і розслідування військових злочинів.

"Міжнародні експерти підтримують Україну в розслідуванні військових злочинів під егідою Atrocity Crimes Advisory Group. Ми з нетерпінням чекаємо відкриття офісу ACA в Києві", - сказав Костін.

 

Теги: #прокуратура #костін #посол_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 24.09.2022
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 391 дитина – Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 391 дитина – Офіс генпрокурора

11:31 22.09.2022
Україна пам'ятає про полонених і працює над обміном "всіх на всіх" – генпрокурор Костін

Україна пам'ятає про полонених і працює над обміном "всіх на всіх" – генпрокурор Костін

11:46 21.09.2022
Суд в окупованому Криму ухвалив черговий незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу

Суд в окупованому Криму ухвалив черговий незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу

10:49 21.09.2022
Генпрокурор України обговорив із Пелосі створення трибуналу для покарання воєнних злочинців і визнання РФ державою - спонсором тероризму

Генпрокурор України обговорив із Пелосі створення трибуналу для покарання воєнних злочинців і визнання РФ державою - спонсором тероризму

10:41 21.09.2022
Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

14:27 19.09.2022
Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

11:18 18.09.2022
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 390 дітей, ще 757 дістали поранень - Офіс генпрокурора

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 390 дітей, ще 757 дістали поранень - Офіс генпрокурора

11:49 15.09.2022
Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти

Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти

16:41 13.09.2022
Заарештовано майно російських і білоруських підприємств майже на 300 млн грн – Офіс генпрокурора

Заарештовано майно російських і білоруських підприємств майже на 300 млн грн – Офіс генпрокурора

16:26 13.09.2022
Альфа-Банк (Україна) вважає безпідставними звинувачення Генпрокуратури у несплаті податків

Альфа-Банк (Україна) вважає безпідставними звинувачення Генпрокуратури у несплаті податків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські бійці вразили в Херсонській області понтонну переправу, скупчення озброєння і техніки РФ - ОК "Південь"

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Українські зенітники збили вже кілька іранських безпілотників – Зеленський

Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях – злочин проти народу

ОСТАННЄ

Партнерство України з Westinghouse дедалі міцнішає – голова Міненерго

Близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари - КримЅОЅ

Олена Зеленська відвідала Український музей у Нью-Йорку, де відбулося погашення марки до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

Українські бійці вразили в Херсонській області понтонну переправу, скупчення озброєння і техніки РФ - ОК "Південь"

Єрмак: кожному, хто допомагає РФ зброєю, гарантована ізоляція, і йдеться не тільки про санкції

Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА