Генпрокурор Костін очікує відкриття офісу АСА в Україні

Під час перебування в Нью-Йорку Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак.

"Андрій Костін висловив подяку пані Шаак і Державному департаменту США за солідарність з українським народом, а також оперативне реагування на звірства, вчинені російськими військовими", - повідомив Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що поради та підтримка міжнародних експертів під егідою Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) були надзвичайно важливі для поточних зусиль прокуратури як центрального, так і регіонального рівнів під час фіксації і розслідування військових злочинів.

"Міжнародні експерти підтримують Україну в розслідуванні військових злочинів під егідою Atrocity Crimes Advisory Group. Ми з нетерпінням чекаємо відкриття офісу ACA в Києві", - сказав Костін.