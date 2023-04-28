Посол США: Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість тільки зміцнює рішучість України і нашу прихильність підтримці

Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість тільки зміцнює рішучість українців і нашу прихильність підтримці України в її боротьбі, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", - написала вона у твіттері.