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09:57 28.04.2023

Посол США: Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість тільки зміцнює рішучість України і нашу прихильність підтримці

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Посол США: Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість тільки зміцнює рішучість України і нашу прихильність підтримці

Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість тільки зміцнює рішучість українців і нашу прихильність підтримці України в її боротьбі, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", - написала вона у твіттері.

 

Теги: #посол_сша #брінк_бріджит

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