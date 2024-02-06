Пані посол США в Дніпрі зустрілася з місцевою владою та відвідала лікарню ім. Мечникова

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк провела в м. Дніпрі зустріч із мером Борисом Філатовим, головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком, а також відвідала Дніпровську клінічну лікарню ім. Мечникова.

"Сьогодні я здійснила поїздку на схід до Дніпра, де мене надихнула сила і стійкість цього четвертого за величиною міста України. Ми обговорили виклики і можливості з мером Філатовим і головою обласної військової адміністрації Лисаком. Я пишаюся тим, що Дніпро є містом-побратимом мого рідного міста Гранд-Рапідс у штаті Мічиган", - написала пані посол у соцмережі Х у вівторок.

Окрім того, Брінк побувала в Дніпровській клінічній лікарні ім. Мечникова і висловила подяку команді лікарів.

"Повернення до знаменитої лікарні ім. Мечникова, яку я вперше відвідала у 2016 році, надихає. Я зустрілася з її рішучим персоналом, який піклується про українських героїв із передової. Я була зворушена зустріччю з цими хоробрими героями та відчула їх оптимізм. Пишаюся тим, що завдяки американській допомозі лікарня забезпечена електрикою", - повідомила посол.