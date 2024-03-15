РФ не припинить своєї агресії, треба допомогти Україні зупинити її зараз - посол США після обстрілу Одеси

Обстріл Одеси російськими окупантами в п'ятницю свідчить про відсутність у російської сторони намірів припиняти агресію в Європі, тому Україні має бути невідкладно надано допомогу, заявляє посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні Росія знову обстріляла Одесу, убивши невинних цивільних осіб та поціливши в рятувальників. Цей жорстокий обстріл підкреслює, що Росія не зупинить свою зухвалу агресію в Європі. Ми маємо допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна гаяти жодної миті", - написала Брінк у соцмережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Загинули 14 людей, ще 46 поранені, серед них медики й рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.