Події

16:15 15.03.2024

РФ не припинить своєї агресії, треба допомогти Україні зупинити її зараз - посол США після обстрілу Одеси

1 хв читати
РФ не припинить своєї агресії, треба допомогти Україні зупинити її зараз - посол США після обстрілу Одеси

Обстріл Одеси російськими окупантами в п'ятницю свідчить про відсутність у російської сторони намірів припиняти агресію в Європі, тому Україні має бути невідкладно надано допомогу, заявляє посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні Росія знову обстріляла Одесу, убивши невинних цивільних осіб та поціливши в рятувальників. Цей жорстокий обстріл підкреслює, що Росія не зупинить свою зухвалу агресію в Європі. Ми маємо допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна гаяти жодної миті", - написала Брінк у соцмережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Загинули 14 людей, ще 46 поранені, серед них медики й рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.

 

Теги: #удар #одеса #реакція #посол_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 15.03.2024
Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

16:37 15.03.2024
Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

15:38 15.03.2024
Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

15:15 15.03.2024
16 березня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими

16 березня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими

14:15 15.03.2024
Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранено - ОВА

Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранено - ОВА

13:51 15.03.2024
Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 8 осіб, понад 20 поранено - Офіс генпрокурора

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 8 осіб, понад 20 поранено - Офіс генпрокурора

13:33 15.03.2024
В Одесі ракетним ударом травмовано 20 осіб, із них 5 рятувальників - ДСНС

В Одесі ракетним ударом травмовано 20 осіб, із них 5 рятувальників - ДСНС

12:57 15.03.2024
В Одесі загинули фельдшер і працівник ДСНС, кількість постраждалих від ракетного удару уточнюють

В Одесі загинули фельдшер і працівник ДСНС, кількість постраждалих від ракетного удару уточнюють

12:12 15.03.2024
Унаслідок удару РФ по Одесі є постраждалі

Унаслідок удару РФ по Одесі є постраждалі

06:09 14.03.2024
Ранковий ворожий удар по Харкову було завдано ракетою С-300 - голова ОВА

Ранковий ворожий удар по Харкову було завдано ракетою С-300 - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

16 березня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими

Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранено - ОВА

ОСТАННЄ

ДОТ оголосив перших переможців тендерів на постачання продуктів харчування для ЗСУ за 13 секторами України

Глави МЗС країн ЄС 18 березня продовжать обговорювати військову допомогу Україні та санкції для РФ

Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку та функціонування української мови до 2030 року

Мінреінтеграції 88 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону особами у 2022-2023 рр.

"Інтергал-Буд" завершив будівництво першої та другої секцій ЖК "Паркові озера"

Швеція передасть Україні дев'ять гідроциклів

Засідання Радбезу ООН відбудеться в п'ятницю у зв'язку з "президентськими виборами", які РФ проводить на окупованих українських територіях - Кислиця

Новий головнокомандувач ЧФ РФ повинен буде виправити помилки попередника й стабілізувати безпекову ситуацію - британська розвідка

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В ОДЕСІ ВІД РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 14 ОСІБ, ЩЕ 46 ТРАВМОВАНО - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ

Комісія ООН виявила додаткові докази, що стосуються незаконного переміщення дітей з України, й нові випадки сексуального насильства з боку російської влади

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА