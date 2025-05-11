Інтерфакс-Україна
Події
00:29 11.05.2025

Щоб рухатися вперед потрібне припинення вогню – Держдепартамент США

1 хв читати

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що США очікують від РФ не заяв, а дій і що зацікавлена у відбудові України Америка потребує припинення вогню. Фрагмент свого виступу в ефірі News Nation з коментарем до зустрічі лідерів Коаліції охочих у Києві, Брюс розмістила на платформі X.

"Держсекретар сказав, що ми будемо судити Росію не за словами, а за діями. Ми також знаємо, що у нас величезна угода з Україною щодо фонду реінвестування не лише критично важливих корисних копалин, але й інших джерел енергії, де не йдеться про використання доларів американських платників податків, але прибутки від цієї угоди частково йдуть у фонд, який допоможе Україні відновитися", - заявила Брюс.

"Зараз це партнерство між Сполученими Штатами і Україною. Воно не пов'язане з переговорами про припинення вогню і війною, але насправді йдеться про те, що зараз Америка пліч-о-пліч з Україною, і це є значним посиленням національної безпеки для цієї країни. І ми також знаємо, що їм доведеться відбудовуватися. Але в той же час, ми неодноразово говорили, що для того, щоб ми могли рухатися вперед щодо конфлікту, має бути припинення вогню", - додала речниця Держдепу США.

Джерело: https://x.com/statedeptspox/status/1921307064757854641

Теги: #рф #позиція #держдепартамент #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:30 10.05.2025
США погодили передання Україні Німеччиною ракет до "Патріотів" і артилерійських боєприпасів великої дальності - ЗМІ

США погодили передання Україні Німеччиною ракет до "Патріотів" і артилерійських боєприпасів великої дальності - ЗМІ

22:32 10.05.2025
Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

20:33 10.05.2025
Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

19:30 10.05.2025
Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

17:18 10.05.2025
Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

16:32 10.05.2025
Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

13:30 10.05.2025
США і Китай проводять торговельні переговори у Швейцарії

США і Китай проводять торговельні переговори у Швейцарії

19:34 09.05.2025
Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

00:22 09.05.2025
США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

00:05 09.05.2025
Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

ОСТАННЄ

СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський, Макрон і Стармер провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

Туреччина на Коаліції охочих висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню – ЗМІ

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА