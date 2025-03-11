Росіяни 28 раз обстріляли Донецьку область, одна людина загинула

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу, 10 березня, росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 10 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в результаті обстрілів у Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку. У Родинському Покровського району 1 багатоповерхівку зруйновано і 8 пошкоджено. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено 4 будинки у Малинівці і 3 в Новоекономічному.

У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, лінію електропередач, газогін і 2 автомобілі. У Новодмитрівці пошкоджено адмінбудівлю і господарчу споруду.

У Воскресенці Комарської громади пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і ангар.

З лінії фронту за добу евакуйовано 121 людину, у тому числі 22 дитини.