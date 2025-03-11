Росіяни 28 раз обстріляли Донецьку область, одна людина загинула
За минулу добу, 10 березня, росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 10 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.
Так, в результаті обстрілів у Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку. У Родинському Покровського району 1 багатоповерхівку зруйновано і 8 пошкоджено. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено 4 будинки у Малинівці і 3 в Новоекономічному.
У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, лінію електропередач, газогін і 2 автомобілі. У Новодмитрівці пошкоджено адмінбудівлю і господарчу споруду.
У Воскресенці Комарської громади пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і ангар.
З лінії фронту за добу евакуйовано 121 людину, у тому числі 22 дитини.