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09:40 11.03.2025

Російські війська готуються до наступу на Суджу у Курській області - ISW

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Російські війська готуються до наступу на Суджу у Курській області - ISW

Російські війська закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на Суджу найближчими днями, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

"Російські війська зміцнюють свої успіхи в Курській області та, ймовірно, готуються наступати на Суджу найближчими днями. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що російські війська просунулися в центр Мартинівки (на північний схід від Суджі)", - йдеться в огляді ISW на сайті у вівторок.

У своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що у наступі на Суджу активно беруть участь підрозділи 44-го армійського корпусу та 1434-го полку "Ахмат-Чечня". Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ захопили кілька населених пунктів на схід та північ від Суджі, зокрема Агроном, Колмаков, Михайлівку, Богданівку, Мирний і Козачу Локню, хоча ISW не знайшов підтверджень цим заявам.

Як свідчить ISW, "воєнкори" також повідомляють, що російська армія атакує околиці Суджі, зокрема Івашківське, Дмитрюкове, Мелове та Гуєве, за підтримки підрозділів морської піхоти та до двох батальйонів північнокорейських сил.

Раніше повідомлялося, що Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 10 березня заявив, що Україна посилює угруповання військ у Курській і Сумській областях додатковими підрозділами БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також успішно протидіє загрозі російського оточення в Курській області та на міжнародному кордоні. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що українські сили працюють над відбиттям російських атак у напрямку Новеньке та Журавка (обидва на північний схід від Сум) і зазначив, що російські війська намагаються перерізати основну наземну лінію зв’язку України вздовж траси Н-07 Суми – Суджа.

 

Теги: #війна #isw

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